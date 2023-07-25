新华社加德满都7月25日电（记者易爱军）7月23日，尼泊尔总统鲍德尔在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军。

袁家军首先转达习近平主席的亲切问候。他说，中尼山水相连、世代友好。中方愿同尼方一道，落实好2019年习近平主席访尼期间同尼方达成的重要共识，深化“一带一路”框架下务实合作，推动中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系走深走实。中国共产党愿加强同尼各政党交流互鉴，助力两国关系发展。重庆愿与尼方加强农业、减贫、教育等交流合作，以地方交往丰富两国关系内涵。

鲍德尔请袁家军转达对习近平主席的良好祝愿。他说，尼中友好源远流长，各领域交往密切。尼方感谢中方为尼发展提供的重要帮助，始终奉行一个中国政策，不允许任何势力利用尼领土从事任何反华活动，愿同中方加强政府、政党、地方等交流合作，推进共建“一带一路”，推动两国关系取得更大发展。

应尼泊尔共产党（毛主义中心）邀请，袁家军于7月23日至25日率中共代表团访尼。其间，袁家军应约与在外访问的普拉昌达总理视频通话，分别会见代总理兼国防部长卡德加、副总理兼内政部长施雷斯塔、大会党主席德乌帕和尼泊尔共产党（联合马列）主席奥利，同众议长吉米雷共同出席“点亮未来”——中尼政党民生与减贫行动活动。

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