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以研究人员开发出低成本制造绿氢新方法

2023年07月25日15:56 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷7月25日电（记者王卓伦）以色列特拉维夫大学近日宣布，该校研究人员成功利用生物催化剂制造出了无污染、高效率、低成本的绿色氢气。

　　目前全球95%的氢气是从煤或天然气中提炼出来，每生产一吨氢气，会排放约9至12吨二氧化碳。绿氢是指通过风能、光能等可再生能源制造的氢气，被视为最具发展潜力的清洁能源之一。当前生产绿氢主要依靠电解手段，需要蒸馏水和铂等贵重稀有金属，因此绿氢比普通氢气昂贵很多。

　　这项发表在开放式期刊《碳能源》杂志上的研究说，氢气可由微生物中的酶所产生，这些微生物通过光合作用接收能量。而在实验室中，研究人员使用一种水基凝胶将酶附着到电极上，使酶的能量来源为电极而非太阳，产生出绿色氢气，效率超过90%。

　　研究人员解释说，凝胶材料本身并不稀奇，但创新之处是用它来制造氢气。他们把电极浸泡在凝胶中，凝胶中含有能产生氢气的酶，即氢化酶。凝胶即使在电压作用下也能长时间存放酶，并能在有利于酶的环境条件中以较高效率产生氢气，例如在盐水中就可以产生氢气，而非电解所需的蒸馏水中。这一方法的另一优点是凝胶可以“自行组装”，即把材料放入水中，它就会凝聚，形成凝胶。

　　除了氢化酶，研究人员还使用另外两种酶展开了实验，证明凝胶能够使不同的酶附着到电极上。未来，研究人员希望将这一高效、环保的方法商业化，不断降低绿氢成本，推进其在工农业中的应用。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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