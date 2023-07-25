新华社北京7月25日电 《参考消息》日前刊登阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网报道《北半球热浪：40摄氏度的夏季会成为常态吗？》。报道摘要如下：

近日，极端热浪仍在北半球大部分地区肆虐。北美、亚洲部分地区，以及整个北非和地中海地区的气温已连续多日超过40摄氏度。世界气象组织本月18日警告说，热浪这种现象因其对人类和动物健康的影响及其造成的社会和经济后果而非常令人担忧。自20世纪80年代以来，热浪的数量已增加了六倍。

专家们解释说，7月份记录到的创纪录高温是由吸收热量的气体排放造成的，而这些排放主要是由化石燃料（如石油、天然气和煤炭）的燃烧产生的。厄尔尼诺现象发展所需的条件也已经具备。这种现象会提高太平洋的温度，并可能增加世界多个地区发生干旱和洪水的风险。

世界卫生组织日前也表示正在加紧努力，以加强针对热浪的早期预警和综合应对行动计划。

有三个因素被认为是导致热浪频率和强度及其影响增加的原因。第一个因素是城市化程度日益提高：更多的土地被用于建造不同类型的建筑物和街道。第二个因素是温室气体排放导致的极端高温天气增加。第三个因素是各国人口结构的变化：每年有数以十万计的人死于与高温相关的可预防影响。

今年强烈的大范围热浪令人警醒，但并不令人意外，因为不幸的是，目前所观察到的情况与联合国政府间气候变化专门委员会的预测相符。未来，40摄氏度的气温成为常态的风险将会更大。

“我们需要全世界扩大关注的范围，而不仅仅局限于最高气温。在很多最高气温达到40摄氏度或更高的地方，午夜时分的一天最低气温仍可能在40摄氏度左右。在这种情况下，关注最低气温对民众健康的影响和确保关键基础设施在极端热浪期间不发生故障更为重要。”世界气象组织研究极端高温问题的高级顾问约翰·奈恩说。

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