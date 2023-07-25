新华社东京7月25日电 专访：高质量是中国经济增长关键词——访东京女子大学特任教授长谷川克之

新华社记者钟雅

日本东京女子大学特任教授长谷川克之日前在接受新华社记者专访时表示，中国经济正从高速增长转换为稳定增长，高质量是当下中国经济增长的关键词，一些优势产业和领域对中国经济高质量发展的推动作用备受期待。

他表示，对当前中国经济而言，增长质量比增长速度更值得关注。中国在太阳能电池板、风力涡轮机、电动汽车等领域的发展领先世界。中国的数字科技与绿色产业技术优势显著，外界期待这些领域对中国经济的推动作用。

中国汽车工业协会日前表示，中国新能源汽车生产已突破2000万辆。中国新能源汽车在产业化、市场化基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。对此，长谷川表示，电动汽车正在中国这一世界最大汽车市场普及，这将推动电池等周边产业技术创新。

他指出，中国在绿色转型和绿色能源等领域发展潜力巨大，产业竞争力强，在应对气候变化领域国际合作前景广阔，这将为解决气候变化这一世界性难题作出积极贡献。

长谷川认为，中国不断优化经济结构和营商环境，持续激发企业活力与创新力，这对经济发展至关重要。

长谷川认为，虽然中国经济面临短期挑战，但随着政府出台应对举措，预计今年下半年中国经济将继续恢复向好，实现全年增长目标。

针对欧美等发达经济体寻求所谓“去风险”，长谷川表示，过度的贸易保护主义将贻害世界经济，各国应该加强对话与合作。

他还表示，世界经济面临高通胀挑战，未来还有出现金融或银行危机的风险，值得警惕。在欧美等国家加息、世界经济与金融环境不确定性高企的背景下，中国经济稳定增长对世界经济复苏十分重要。

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