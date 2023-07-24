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外交部发言人：中方祝贺柬埔寨顺利举行第七届全国大选

2023年07月24日20:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月24日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁24日表示，中方热烈祝贺柬埔寨顺利举行第七届全国大选，祝贺柬埔寨人民党在洪森主席带领下赢得大选，预祝柬埔寨顺利产生新一届国会和政府，愿同柬方共同努力，加快构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。

　　当日例行记者会上，有记者问：柬埔寨人民党宣布赢得第七届全国大选。中方对此有何评价？对中柬关系未来发展有何期待？

　　毛宁说：“作为好邻居和好朋友，我们热烈祝贺柬埔寨顺利举行第七届全国大选，祝贺柬埔寨人民党在洪森主席带领下赢得大选，预祝柬埔寨顺利产生新一届国会和政府，相信未来柬埔寨将在国家建设发展中取得更大成就，给人民带来更多福祉。”

　　她表示，近年来，在两国领导人战略引领下，中柬关系发展势头良好，双方高度互信、密切合作、相互支持，为促进地区合作、维护国际公平正义作出贡献，成为国与国之间友好相处、互利共赢的典范。

　　毛宁说，今年是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”，中方愿同柬方共同努力，传承世代友好，加快构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，更好地造福两国人民。

(责编：崔越、张悦)

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