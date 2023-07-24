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揭露731部队罪行的日本著名作家森村诚一去世

2023年07月24日20:22 | 来源：新华网
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　　新华社东京7月24日电（记者郭丹 姜俏梅）据日本媒体报道，写作长篇报告文学《恶魔的饱食》揭露侵华日军731部队罪行的日本著名作家森村诚一24日因肺炎在东京去世，终年90岁。

　　森村诚一出生于日本埼玉县。上世纪80年代，他在对31名侵华日军731部队原队员进行采访后，结合从中国、美国搜集来的731部队相关历史照片、档案及资料，写出了长篇报告文学《恶魔的饱食》，揭露了侵华日军731部队为制造细菌、瓦斯等违禁武器对3000名左右的俘虏进行人体实验的惨无人道的行为。该作品1981年发表后在日本国内外引发巨大社会反响。

　　1994年，森村诚一与日本和平友好人士一起组建合唱团，用合唱的形式讲述真实历史，在日本、中国、韩国、俄罗斯等国举行公演，引发社会关注。2015年，哈尔滨市授予森村诚一荣誉市民称号。

　　森村诚一一生创作了多部优秀作品，曾获江户川乱步奖、日本推理作家协会奖、吉川英治文学奖等。他写作的《人性的证明》《青春的证明》《野性的证明》（证明三部曲）累计发行量超过1亿册，创下了日本文坛奇迹。

(责编：崔越、张悦)

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