新华社北京7月24日电 截至23日，苏丹武装部队同准军事组织快速支援部队的冲突已经持续100天。在首都喀土穆等地，大量平民遭战火围困，缺水少粮，度日如年。

在喀土穆北部，市民阿巴斯·穆罕默德·巴比克尔告诉法新社记者，他们全家眼下每天只能吃上一顿饭。即便这样，能撑多久也是疑问。“我们的粮食只够吃两天了。”

留在喀土穆、尤其是北部城区的居民眼下面临缺水危机。当地自来水厂在武装冲突4月15日爆发后不久就遭破坏。供电同样断断续续。

市民埃萨姆·阿巴斯说：“交战不停，再也没有集市，我们也没有钱了。”

在与喀土穆隔河相望的恩图曼市，当地颇有名气的小提琴家哈立德·森胡里上周去世，其友人在社交媒体上说他“死于饥饿”。森胡里生前在网上发帖说，因为战火，他没法离家去买吃的，家里仅有的食物远远不够果腹。

路透社以一些目击者为消息源报道，在刚刚过去的这个周末，快速支援部队向喀土穆以南的杰济拉州进军，进入一些村庄，苏丹武装部队则对他们发动空袭。

在全国主要城市之一、南达尔富尔州首府尼亚拉，冲突双方20日开始在一些居民区交火。路透社援引医疗机构消息报道，至少20人丧生。联合国方面说，当地5000户居民被迫逃难，一些关键设施据报遭到劫掠。

现年35岁的萨拉赫·阿卜杜拉说：“子弹朝房子飞来。我们很害怕，没人保护我们。”

苏丹军方23日说，一架民用飞机当晚因“技术故障”在东部苏丹港机场坠毁，导致9人丧生，包括4名军人。一名女童幸存。

苏丹港位于红海西岸，是苏丹唯一的海港，冲突爆发后遭战火波及较轻。苏丹港机场是苏丹全国唯一仍在正常运营的机场。

据关注全球冲突活动的“武装冲突地点与事件数据库项目”追踪，这场冲突已经导致超过3900人死亡。国际移民组织说，冲突导致超过260万人流离失所，大多数是喀土穆居民。

联合国世界粮食计划署说，冲突爆发前，苏丹三分之一人口已然面临饥饿。冲突爆发以来，这一机构已向140多万人提供紧急食品援助。

路透社分析，无论苏丹武装部队，还是快速支援部队，都无法宣称获胜。前者拥有空军和炮兵，而后者在喀土穆地面战占据绝对优势。

尽管冲突双方表示愿意接受国际斡旋，但无论东非邻国还是美国、沙特阿拉伯等国参与调停，都没能带来持续停火。

苏丹武装部队和快速支援部队均派出代表团到沙特红海港城吉达，试图重启停火对话。但代表武装部队阵营的苏丹外交官员21日说，谈判未能“严肃”开始。双方先前达成过数份临时停火协议，但一直未能得到真正落实。（胡若愚）

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