新华社耶路撒冷7月24日电（记者王卓伦） 以色列多家媒体23日透露，总理本雅明·内塔尼亚胡推迟原定本周对塞浦路斯和土耳其的访问，原因是他刚刚接受心脏起搏器植入手术。

根据以色列总理府当天先后发表的几份声明，内塔尼亚胡23日凌晨在谢巴医疗中心接受心脏起搏器植入手术。手术期间，总理一职由副总理兼司法部长亚里夫·莱文代理。内塔尼亚胡对关心他的人表示感谢，并强调不会缺席议会24日对司法改革议案的表决。该议案内容饱受争议，近来在以色列引发不同团体示威抗议。

内塔尼亚胡现年73岁，15日因高温脱水感觉头晕，送医后过夜留观。媒体报道说，出院时医生为他配备动态心电图监测仪，监测仪22日晚发出警报，意味着他的健康状况需要植入心脏起搏器。

内塔尼亚胡原计划25日访问塞浦路斯，与塞总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯、希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯举行三方会晤。他还计划28日访问土耳其，与土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行会晤。

内塔尼亚胡的土耳其之行尤其受到关注，那将使他成为2008年以来首位访问土耳其的以色列总理。2022年8月，以土两国宣布恢复外交关系。2022年11月，内塔尼亚胡赢得议会选举后不久便同埃尔多安通电话，承诺推动两国关系进入“新时代”。土耳其今年2月发生大地震后，以色列是首批派出救援队的国家之一。

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