新华社长春/开罗7月24日电 通讯：在非洲大地上，他们点赞中国汽车

新华社记者马晓成 姚兵 田弘毅

第20届长春国际汽车博览会近期在中国汽车工业诞生地吉林省长春市顺利举行，中国汽车产业依托巨大市场吸引国内、国际一众车企参展。在地球另一端，中国品牌汽车正奔腾在非洲大地，帮助当地民众增加收入、改善生活。

近年来，中国汽车产业取得长足进步，阔步走向国际市场。“中国自主品牌持续加强汽车技术研发，不断发展壮大。”汽博会长城汽车展台销售员吴伟告诉新华社记者，国际市场对中国汽车需求比较旺盛，很多中国品牌在海外经营得越来越好。

在埃及开罗，43岁的穆罕默德·穆斯塔法早已把自己的中国车当作形影不离的“老伙计”。身为网约车司机的他，每天驾驶着奇瑞“瑞虎”穿梭在开罗的大街小巷。“是中国汽车帮助我改变了生活，”穆斯塔法说，“它帮我挣钱，解决了生计问题。”

2019年，穆斯塔法打算购买一辆汽车作为营生工具，他认为结实耐用、售价低廉是关键。综合比较之后，他最终选择了“瑞虎”。“我是在朋友推荐下买的。现在看，我的选择没错。”

在埃及，中国汽车的保有量正变得越来越大。“中国汽车在埃及市场获得了前所未有的信任和支持。”埃及汽车经销商协会主席乌萨马·阿卜杜勒-马吉德说，中国汽车吸引埃及消费者的原因不只是“价廉”，更在于“物美”。

在南非，中国汽车同样获得消费者青睐，销量持续攀升。2006年，中国汽车品牌首次进入南非市场，此后陆续有超过10个品牌走进南非并取得不俗销售成绩。2022年，中国汽车品牌在南非的销量突破3.5万台，2023年预计将突破4万台。

几个月前，南非姑娘瓦伦西亚购买了一辆北汽X55汽车。“红色的真皮座椅，运动的风格，我很喜欢这样的设计。”瓦伦西亚毫不掩饰对这辆车的喜爱。

今年6月，在南非年度车型评选中，北汽最新一代X55车型夺得年度家用SUV大奖。2020年底在南非上市的长城汽车“长城炮”则在南非汽车工业协会2022年度车型评选活动中荣获“年度最佳新晋皮卡”大奖，迄今已在当地累计销售超过1万辆。

业内人士认为，中国车企的品质优势和技术优势在全球正逐步显现，自主品牌汽车出口将延续强劲增长态势。中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年，中国汽车出口214万辆，同比增长75.7%。中国今年有望成为全球第一大汽车出口国。

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