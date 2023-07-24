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通讯：中企助力刚果（金）青年用职业技能点亮美好前程

2023年07月24日16:34 | 来源：新华网
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新华社金沙萨7月24日电 通讯：中企助力刚果（金）青年用职业技能点亮美好前程

新华社记者史彧

在刚果（金）东南部卢阿拉巴省的卡巴达村，有一所设施功能齐全、办学条件一流的工业技术学校。自去年8月正式授课以来，当地年轻人不需要再像以往那样跋山涉水，在家附近就能接受优质的职业技能教育。

卡巴达社区工业技术学校于2021年10月开工建设，由中国中铁、中国电建等中企与刚果（金）矿业总公司共同发起设立的华刚矿业股份有限公司承建。学校现有学生206人，设有电力和汽修两个专业，已经成为当地重要的技术技能人才培养基地。

“感谢中国朋友，在这里建了一所这么好的学校，让我们可以在良好的条件下学习。”已经在这所学校完成第一年学习的学生恩戈伊兴说。

该校校长爱德蒙在7月1日举行的第一学年结业典礼上由衷感叹道：“我在教育行业多年，感谢华刚矿业为我们打造了这么好的工业技术学校。”

除了修建学校、捐赠教学物资外，华刚矿业还定期与技术学校开展学习交流活动，分享技术技能知识，为学校学生提供实操机会，将理论知识转化为实践经验，帮助学生们在未来求职就业的道路上打下坚实基础。

结业典礼当天，学校组织师生来到华刚矿业220千伏变电站和汽修厂工作现场。经验丰富的华刚矿业技术人员进行理论授课和实操讲解，学生们在中国师傅指导下，上了一堂别开生面的实操课。

多年来，卡巴达村没有专业技术学校，村里年轻人想要学手艺，只能到十几公里之外的科卢韦齐市或者更远的地方。遥远的路途和高昂的学费让许多人望而却步，早早开始打零工补贴家用。

“以前许多同学初中毕业后就不读书了，选择去打工。但由于没有特长而到处碰壁，只能从事工资很低的一些没有技术含量的低端工作。能有一所不出远门就能学习到职业技能的学校是我们的愿望。”恩戈伊兴说出了当地很多年轻人的心声。

在当地人看来，掌握一门职业技能无疑是找到一份好工作的敲门砖，更是迈向稳定生活的重要一步。

在卡巴达村，不仅建设学校，华刚矿业为当地居民修建了篮球场、足球场、农贸市场、村镇道路和供水系统等设施，捐赠并安装了500千伏安箱式变电站并负责日常维护，同时还送去了拖拉机、播种机等农业机械设备和玉米种子。

卡巴达村村长迪库彼说，只要当地有需要，中资企业总会努力积极响应，衷心感谢他们的帮助。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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