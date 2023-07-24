新华社齐齐哈尔舰7月24日电（钱晓虎 任旭）23日14时许，随着舰艇编队“锚地防御”演练顺利结束，“北部·联合-2023”演习完成了各项预定演练课目。在随后举行的闭幕式上，演习指挥员宣布演习圆满结束。

自7月20日演习开幕以来，围绕“维护海上战略通道安全”这一主题，中俄双方海空兵力联合筹划、联合指挥、联合作战，先后进行了海空护航、威慑驱离、锚地防御等多个课目的实兵演练，有效锤炼检验了远海远域实战能力，在联演组织形式、兵力融合模式等方面取得了创新突破，实现了预期目标。

演习指挥员在闭幕式上致辞时表示，此次演习是中俄两军共同维护海上战略通道安全的重大行动，对提高两军战略协作水平、维护地区和平稳定将发挥积极作用。4天来，中俄联合战役指挥部人员深度融合，全体参演官兵连续奋战，展示了良好的军事素养和训练水平，达成了深化互信、增进友谊、提升能力的预期目标，续写了中俄两军友好合作的新篇章。

演习副指挥员、俄方海军少将卡扎科夫致辞时说，演习强化了俄中应对海空军事威胁的能力，相信俄中两国海军一定能进一步加强交流合作，共同维护地区和平与稳定。

(责编：王禹蘅、贾文婷)