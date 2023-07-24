新华社坎帕拉7月24日电 通讯：期待为乌干达赢得奖牌——乌大学生运动员憧憬成都大运会

新华社记者聂祖国

“我将发挥出最好水平，期待遇到强的对手，我会把全部精力都集中在赢得比赛上。”乌干达羽毛球运动员、工程学专业在读大学生肯尼思·姆万布日前在接受记者采访时说起成都大运会，脸上写满了憧憬。

姆万布将与其他30多名乌干达大学生一起参加成都第31届世界大学生夏季运动会。在乌干达首都坎帕拉一处设施简陋的羽毛球馆里，他在训练之余向记者讲述了自己的成长经历。

姆万布的家庭十分贫寒，他自2016年开始正式羽毛球训练以来，一直努力通过各种渠道获得训练装备，包括最基本的球拍和羽毛球。凭着对羽毛球的热爱，他克服各种困难，通过刻苦训练，终于在2021年进入乌干达国家羽毛球队，这使得他有机会参加一些国际比赛。

姆万布没有到过中国，十分期待此次成都之行。他同时表示，大运会的比赛将十分艰苦和激烈，他已经做好充分的心理准备。

姆万布所在羽毛球队的带队教练弗雷迪·基拉博表示，成都大运会机会难得，“对我们的团队、我们的羽毛球项目来说，都是一次宝贵的学习机会”。

在坎帕拉的一座游泳馆里，多媒体专业大学生伊曼纽尔·基瓦努卡正和队友们进行大运会赛前的最后集训。他告诉记者，他已为成都大运会备战很长时间，期待在成都为自己的国家取得好成绩。

“我一周要练六天。我的愿望是创造个人最佳成绩，并能拿到奖牌。”他说，他对即将到来的大运会比赛十分期待，同时“在成都将认识来自世界各地的运动员，体验他们所代表的不同文化。”

成都大运会乌干达代表团副团长帕特里克·赛布里巴日前接受记者采访时，对成都大运会的高水平准备工作表示赞赏。他说，赛事筹备方与包括乌干达在内的参赛方之间的沟通一直非常顺畅。

中国在推动体育事业发展方面取得的成就让赛布里巴赞叹。“我非常渴望去成都，想亲眼看一看照片里的那些场馆，体验那里的运动设施。”他说，乌干达代表团已经为成都大运会做好了准备，相信成都大运会将是一场令人难忘的盛会。

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