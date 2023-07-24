人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：期待为乌干达赢得奖牌——乌大学生运动员憧憬成都大运会

2023年07月24日13:20 | 来源：新华网
小字号

新华社坎帕拉7月24日电 通讯：期待为乌干达赢得奖牌——乌大学生运动员憧憬成都大运会

新华社记者聂祖国

“我将发挥出最好水平，期待遇到强的对手，我会把全部精力都集中在赢得比赛上。”乌干达羽毛球运动员、工程学专业在读大学生肯尼思·姆万布日前在接受记者采访时说起成都大运会，脸上写满了憧憬。

姆万布将与其他30多名乌干达大学生一起参加成都第31届世界大学生夏季运动会。在乌干达首都坎帕拉一处设施简陋的羽毛球馆里，他在训练之余向记者讲述了自己的成长经历。

姆万布的家庭十分贫寒，他自2016年开始正式羽毛球训练以来，一直努力通过各种渠道获得训练装备，包括最基本的球拍和羽毛球。凭着对羽毛球的热爱，他克服各种困难，通过刻苦训练，终于在2021年进入乌干达国家羽毛球队，这使得他有机会参加一些国际比赛。

姆万布没有到过中国，十分期待此次成都之行。他同时表示，大运会的比赛将十分艰苦和激烈，他已经做好充分的心理准备。

姆万布所在羽毛球队的带队教练弗雷迪·基拉博表示，成都大运会机会难得，“对我们的团队、我们的羽毛球项目来说，都是一次宝贵的学习机会”。

在坎帕拉的一座游泳馆里，多媒体专业大学生伊曼纽尔·基瓦努卡正和队友们进行大运会赛前的最后集训。他告诉记者，他已为成都大运会备战很长时间，期待在成都为自己的国家取得好成绩。

“我一周要练六天。我的愿望是创造个人最佳成绩，并能拿到奖牌。”他说，他对即将到来的大运会比赛十分期待，同时“在成都将认识来自世界各地的运动员，体验他们所代表的不同文化。”

成都大运会乌干达代表团副团长帕特里克·赛布里巴日前接受记者采访时，对成都大运会的高水平准备工作表示赞赏。他说，赛事筹备方与包括乌干达在内的参赛方之间的沟通一直非常顺畅。

中国在推动体育事业发展方面取得的成就让赛布里巴赞叹。“我非常渴望去成都，想亲眼看一看照片里的那些场馆，体验那里的运动设施。”他说，乌干达代表团已经为成都大运会做好了准备，相信成都大运会将是一场令人难忘的盛会。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部