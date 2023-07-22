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肯尼亚总统鲁托会见王毅

2023年07月22日21:50 | 来源：新华网
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新华社内罗毕7月22日电（记者黎华玲 李卓群）7月22日，肯尼亚总统鲁托在内罗毕会见在肯访问的中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

鲁托请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。鲁托表示，肯中建交60年来，两国关系顺利发展，加强对华友好合作成为肯各界共识。肯方高度赞赏中方在与肯交往中始终秉持相互尊重态度。肯方坚定致力于深化肯中全面战略合作伙伴关系，愿同中方加强党际交往，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下深化铁路、公路、水利、航空、可再生能源等领域合作，促进非洲互联互通和一体化建设，实现互利双赢。肯方支持并将积极参与中方提出的全球发展倡议。

王毅转达习近平主席对鲁托总统的亲切问候。王毅说，建交60年来，中肯平等相待、相互支持、团结振兴，成为政治上彼此信赖的好朋友、经济上合作共赢的好伙伴。中方从战略高度看待和发展中肯关系，愿同肯方一道以两国建交60周年为新起点，对接两国振兴战略，聚焦发展合作，推动中肯全面战略合作伙伴关系在新时代迈上新台阶。

王毅表示，双方要加强两国领导人的战略引领，增强政治互信，密切政府、政党等各领域交流。中方坚定支持肯方维护主权独立和民族尊严，支持肯方打击恐怖主义，支持肯方走符合自身国情的发展道路。中方愿结合共建“一带一路”和落实全球发展倡议、中非合作论坛“九项工程”，同肯方积极推进铁路、公路、航空、信息等领域合作，助力肯经济社会发展，促进非洲一体化建设。中方愿同肯方共同践行多边主义，维护联合国在国际事务中的核心作用和发展中国家共同权益，推进落实“非洲之角和平发展构想”，维护地区和平与发展。

同日，王毅还会见了肯尼亚外长穆图阿。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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