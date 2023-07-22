新华社巴西伊瓜苏7月21日电 通讯：中国与巴西学者共论“数学之美”

新华社记者罗婧婧

中国—巴西数学联合会议当地时间17日至21日在巴西巴拉那州伊瓜苏市顺利召开。近百名中国数学家不远万里来到全球知名的“瀑布市”与巴西同行共论“数学之美”，展开项目交流，深化了解互信，探索合作机遇。

自中巴建交以来，尤其是自1982年双方签署政府间科技合作协定以来，在中巴高层协调与合作委员会科技创新分委会和中巴高级别科技创新对话等政府间科技合作机制框架下，两国科研人员在科技园区、抗疫科研、应对气候变化、航天、林业、农业和数学等重要领域开展了卓有成效的合作，取得了令人瞩目的成绩，成为两国关系发展的重要推动力量。

中国科学院院士、中国数学会理事长田刚接受记者采访时说，中巴两国科学往来密切，在数学领域尤是如此。巴西数学在动力系统方向颇有传承积累，中国从中受益良多；巴西几何学的发展方向受到过陈省身教授的影响。两国数学家在诸多国际会议和国际组织中积极合作、相互支持，不仅对中巴两国，也对国际数学界的发展作出了贡献。

“巴西作为南美重要国家和金砖国家之一，人口和人才众多。我希望两国的年青一代能够更紧密合作，在国际舞台上发出更多声音。这样无论对巴西数学还是中国数学都非常有意义。”田刚说。

巴西数学学会会长保罗·皮乔内说，中国在数学研究领域经验丰富，拥有尊师重教的传统，是巴西数学界“天然的对话者”。过去几十年，中巴科学交流有了长足发展。两国研究人员在数论、几何等纯数学领域和数据科学等应用数学领域开展了广泛合作。

皮乔内说：“中国学生和研究人员以积极进取闻名。我们可以从中国人这种全身心投入学习的态度中学到很多，并从与一个如此专注于研究和学习的国家的接触中受益匪浅。中巴两国学者不同思维的结合可以创造出一个极富成效的研究环境。”

巴西科学院华人院士、巴西巴拉那联邦大学终身教授袁锦昀此前曾多次组织参与由当地中国学者自发举办的中巴数学和计算领域的研讨会，也是本次联合会议的组织者和促成者。他表示，中巴数学界交往历史悠久，既有丰富的学术交流，也有广泛的人员交往。

“中巴数学合作对两国科技合作有着很大的促进作用。我希望本次联合会议为两国学界创造更多合作机会，并帮助中国引进优秀的巴西数学精英。”袁锦昀说。

此次会议是中巴两国数学领域首次联合举办的大型学术盛会。会议为期5天，包括大会报告、受邀分组会议和普通分组会议。

张振雷教授来自中国的首都师范大学数学科学学院，他是本次联合会议几何流分组会议的负责人之一。据他介绍，中巴在几何学方面的合作可追溯至陈省身在美国时带的博士生、巴西数学家曼弗雷多·佩尔迪冈·杜卡尔穆，后者的《曲线与曲面的微分几何》和《黎曼几何》都是中国高校几何学习重要的参考文献。

张振雷表示，他很高兴来到巴西参加本次会议，现场交流氛围非常热烈；他认为，做数学重在交流，谈学术、谈想法，希望通过本次访问结交更多同行学者。

埃尔纳尼·里韦罗·若昂是巴西塞阿拉联邦大学的老师，也是几何流分组会议的11名受邀发言者之一。他认为中巴数学界举办联合会议的想法非常有趣。

“巴西与中国数学界已有紧密合作。两国多名数学家为此次会议作出了贡献。我相信这将促进和启动新的研究项目、新的科学合作关系。中巴同属数学强国，这种合作至关重要。”若昂说。

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