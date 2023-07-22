新华社开罗7月21日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府21日说，一名联合国世界粮食计划署工作人员当天在也门西南部塔伊兹省遭不明身份枪手袭击身亡。

据也门萨巴通讯社报道，这名约旦籍联合国工作人员名叫穆阿耶德·哈梅迪，是世界粮食计划署在塔伊兹省的负责人。哈梅迪21日下午在塔伊兹省南部的图尔拜市一家餐厅用餐时，遭到一伙骑摩托车的不明身份枪手袭击。哈梅迪身中数枪，被送往医院抢救无效后死亡。

也门总统领导委员会主席阿里米21日发表声明对哈梅迪遇害表示哀悼，并要求塔伊兹省省长舍姆桑山尽快找到袭击者并将其绳之以法。舍姆桑山向阿里米报告说，塔伊兹省安全部门已初步确定袭击者身份，正在全力推进侦查和追捕工作。

世界粮食计划署21日晚些时候在其官网发表声明，确认哈梅迪遇袭身亡。声明说，哈梅迪已为世界粮食计划署工作18年，最近刚被任命为该组织在塔伊兹省的负责人。

塔伊兹省是也门政府军和胡塞武装争夺的要地之一。目前塔伊兹省大部分地区由政府军控制，但胡塞武装控制了通往该省省会塔伊兹市的大部分道路，造成当地民众物资严重紧缺。世界粮食计划署一直在向该地区提供人道主义援助，避免发生大规模饥荒。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。联合国数据显示，也门战乱已导致超过15万人死亡，数以百万计平民流离失所。

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