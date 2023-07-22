中新社北京7月21日电 新德里消息：印度西部一个山区村庄当地时间19日发生泥石流灾害，截至21日已致16人遇难，估计仍有100多人受困。

据《印度斯坦时报》消息，受连日降雨影响，印度西部马哈拉施特拉邦赖戈德地区一个山区村庄19日晚发生泥石流。印度全国救灾应急部队通报称，截至21日，救援人员在灾区寻获16具遇难者遗体。

据路透社21日消息，马哈拉施特拉邦副首席部长德文德拉·法德纳维斯称，受灾村庄居住了至少225人，其中80余人确认幸存，估计仍有100多人被困在废墟下。

救援行动目前仍在进行。《印度斯坦时报》称，受地形复杂且不稳定等因素影响，救援人员难以将重型救援设备运至该村庄，必须手动清理泥浆和瓦砾。此外，由于担心持续降雨再度引发泥石流等灾害，夜间救援行动被迫暂停。

每年6月至9月是印度的季风雨季。据半岛电视台报道，印度气象局通报称，6月1日以来，暴雨及其引发的泥石流、山体滑坡等灾害已导致该国100余人丧生，其中大多数伤亡事故发生在印度北部地区。(完)

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