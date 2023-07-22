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伊拉克宣布驱逐瑞典驻伊大使

2023年07月22日09:21 | 来源：中国新闻网
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中新社北京7月21日电 综合消息：当地时间20日，伊拉克总理苏达尼宣布驱逐瑞典驻伊拉克大使，并召回伊拉克驻瑞典使馆临时代办。

据伊拉克通讯社20日报道，伊拉克总理办公室当天发表声明称，这一决定是“由瑞典政府一再允许焚烧宗教典籍、侮辱伊斯兰教及焚烧伊拉克国旗导致的”。

声明指出，伊拉克政府已知会瑞典政府，若在瑞典境内再次发生焚烧宗教典籍事件，伊拉克将与瑞典断绝外交关系。

报道还称，伊拉克目前已暂停瑞典公司爱立信在伊经营许可。

据法新社报道，瑞典警方此前批准了20日在首都斯德哥尔摩焚烧《古兰经》和伊拉克国旗的示威活动申请。其中一名申请者是伊拉克移民，上月曾在斯德哥尔摩一座清真寺前焚烧《古兰经》。

报道称，数百名伊拉克抗议者20日聚集在瑞典驻伊拉克使馆前，翻越围墙并纵火。瑞典外交部随后发表声明说，使馆内所有工作人员都安全，并谴责袭击大使馆的行为“完全无法接受”。

据路透社报道，瑞典警方曾以安全问题为由，多次拒绝类似示威活动的申请，但法院推翻了这些决定，称这类活动受到该国言论自由的法律保护。(完)

(责编：于洋、崔越)

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