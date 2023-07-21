新华社圣保罗7月20日电（记者陈昊佺）巴西航空工业公司（巴航工业）及其子公司EVE公司20日宣布，将在圣保罗州建造“飞行车”工厂，生产可用于城市交通的电动垂直起降飞行器。

EVE公司开发出一种电动垂直起降飞行器，由8个旋翼驱动，同时配有固定翼，可以用旋翼起降、用固定翼巡航，续航里程约为100公里，能搭载4至6名乘客，覆盖各种城市交通场景。

EVE公司称，这款完全由电力驱动的飞行器高效清洁，能比汽车减少最多80%的二氧化碳排放，能比直升机降低90%的噪声污染，其通勤成本不到直升机的五分之一。

EVE公司还表示，在目前设计中，“飞行车”起降还需要人工操作，只能在巡航阶段使用自动驾驶，但他们配合设计了一套城市空管系统，随着系统硬件不断完善扩充，将来可以实现无人驾驶。

据巴西媒体报道，这款“飞行车”计划于2024年试飞，预计在运营初期，每位乘客大概需要为一段航程支付50至100美元。

巴航工业总部位于巴西圣保罗州圣若泽多斯坎波斯，是世界主要民用飞机制造商之一，生产多种型号的商用飞机和公务飞机。EVE公司成立于2017年，致力于开发新型交通系统，解决城市通勤难题。

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