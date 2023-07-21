人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国第十批赴马里维和医疗分队顺利通过联合国终次装备核查

2023年07月21日18:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社马里加奥7月21日电（刘宾　熊光州）中国第十批赴马里维和医疗分队20日顺利通过联合国第三季度装备核查，此次核查是联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）撤收前开展的最后一次装备检查评估。

　　核查组一行详细检查询问了分队所属装备撤收安排，采取现地盘点、操作检验等方式，对20余类装备物资进行了核查评估。分队所有装备账物相符、性能良好，均符合联合国规定标准。核查组对分队装备日常维护和撤收准备筹划等工作给予高度评价。

　　装备核查是联合国对出兵国所提供装备和设施能否满足维和要求而进行的综合性评估。

　　6月30日，安理会一致通过第2690号决议。根据决议，马里稳定团从7月1日起终止维和行动，开始进行任务转换，以及人员有序和安全缩编、撤出等工作，这些工作按计划2023年12月31日前完成。日前，我维和医疗分队所在任务区已基本停止部队轮换，预计至12月中旬关闭全部营区，在此期间，我维和医疗分队依需完成联合国各有关人员医疗救治及必要的人道主义救援工作。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部