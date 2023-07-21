新华社马里加奥7月21日电（刘宾 熊光州）中国第十批赴马里维和医疗分队20日顺利通过联合国第三季度装备核查，此次核查是联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）撤收前开展的最后一次装备检查评估。

核查组一行详细检查询问了分队所属装备撤收安排，采取现地盘点、操作检验等方式，对20余类装备物资进行了核查评估。分队所有装备账物相符、性能良好，均符合联合国规定标准。核查组对分队装备日常维护和撤收准备筹划等工作给予高度评价。

装备核查是联合国对出兵国所提供装备和设施能否满足维和要求而进行的综合性评估。

6月30日，安理会一致通过第2690号决议。根据决议，马里稳定团从7月1日起终止维和行动，开始进行任务转换，以及人员有序和安全缩编、撤出等工作，这些工作按计划2023年12月31日前完成。日前，我维和医疗分队所在任务区已基本停止部队轮换，预计至12月中旬关闭全部营区，在此期间，我维和医疗分队依需完成联合国各有关人员医疗救治及必要的人道主义救援工作。

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