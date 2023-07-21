新华社巴黎7月20日电（记者唐霁 乔本孝）法国总统府20日晚宣布政府改组后的新一届内阁成员名单，新内阁成员共41人，原内阁大部分成员得以留任，仅有8个内阁职位更换人选。

法国总统府当晚发表新闻公报说，根据总理博尔内的建议，总统马克龙任命了新内阁成员，包括部长、部长级代表和国务秘书，其中有21名女性。

法国媒体指出，这次政府改组属于“小调整”，大部分重要职位上的成员都得以留任，包括经济和财政部长、内政部长、外交部长、司法部长、国防部长和政府发言人。此次改组中引人关注的包括原负责公共账目的部长级代表加布里埃尔·阿塔尔担任国民教育和青年部长，总理博尔内前办公室主任奥雷利安·鲁索担任卫生和疾病预防部长。

法国媒体分析说，教育和健康问题是马克龙在2022年争取连任时提出的优先解决事项，但是在其第二个任期里进展很不令人满意，马克龙显然希望新任命的两位部长能够在这两个领域进行结构性改革。

总统府还宣布，将于21日上午举行政府改组后的第一次内阁会议。（参与记者陈毓珊）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)