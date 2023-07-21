新华社莫斯科7月21日电 专访：中国持续推进生态文明建设为各国绿色发展提供借鉴——访俄罗斯专家杰里帕斯卡

新华社记者耿鹏宇 刘恺

中俄友好、和平与发展委员会生态理事会俄方主席奥列格·杰里帕斯卡日前接受新华社记者专访时说，中国持续推进生态文明建设，取得举世瞩目的巨大成就，逐步成为全球可再生能源发展的引领者，为世界各国绿色发展提供宝贵借鉴。

杰里帕斯卡认为，中国的生态文明理念在今天无疑具有重要意义，而且比以往任何时候都更具有现实意义。这一理念反映了改变经济增长方式的必要性，有助于经济发展提质升级，促进新市场形成、增加新就业岗位以及提升投资吸引力。

杰里帕斯卡说，在这一生态文明理念指引下，中国积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技术，促进经济社会发展全面绿色转型。如今，中国拥有最大规模的可再生能源装机容量，还拥有电动汽车及充电基础设施的最大市场。同时，中国正大力投资科技创新和研发领域，引领全球可再生能源发展。

“生态环境合作是俄中在人类命运共同体理念框架下两国关系发展的重要组成部分。如果不共同构建兼顾子孙后代利益的可持续经济发展模式，就不可能建设和谐、和平、安全的社会，”杰里帕斯卡说。

在他看来，俄中在经济脱碳、发展绿色技术等领域具有巨大合作潜力，在建立绿色金融机制、实施可再生能源和高效能源供应领域也有广阔合作前景。

“中国近年来在环境保护领域取得的成果值得全世界借鉴。”杰里帕斯卡说，对俄罗斯而言，在环保领域，俄也应采用“目标明确性”和“科学有效性”原则，同时注重综合利用立法、金融、技术等方式解决环境问题。

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