新华社曼谷7月21日电 专访：中国经济增长为泰国经济复苏增添动能——访泰国发展研究所专家基丽达

新华社记者王媛媛 林昊

泰国发展研究所国际经济和发展政策研究主任基丽达·包披集日前接受新华社记者专访时表示，中国经济增长和中泰产业合作深化有助于泰国经济保持复苏态势，也有助于泰国应对全球经济增长放缓等因素给泰国经济增长前景带来的风险。

基丽达表示，全球经济增长放缓、美国经济不确定性增加、地缘政治风险、泰铢汇率波动以及自然灾害等因素都会对泰国出口造成压力，预计未来一段时间泰国出口仍呈萎缩态势。泰国开泰研究中心预测，2023年泰国出口总值将同比萎缩1.2%。

基丽达认为，中国是泰国和东盟重要贸易伙伴、外商直接投资主要提供国和主要游客来源国，中国经济增长将提振泰国经济增长前景。

泰国投资促进委员会数据显示，2023年上半年，泰国的外商投资申请额达3644亿泰铢（约合751亿元人民币），同比增长70%。中国是第一大外资来源国，共申请了132个项目，投资额为615亿泰铢（约127亿元人民币）。

基丽达表示，泰中两国的生产网络合作进一步加强，中国企业在泰国投资建厂规模的持续增长，促进了泰国在电子、新能源汽车等相关产业的发展。

随着劳动力市场需求增长，消费者信心有所增强，居民个人消费持续增长，这对泰国经济产生了积极影响。泰国商业部数据显示，泰国6月消费者信心指数为56.1，为连续第7个月保持在信心水平以上。

基丽达表示，旅游业作为泰国支柱产业，近期呈现持续复苏态势，包括中国游客在内的外国游客数量超过预期，为泰国经济复苏提供强劲动力。

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