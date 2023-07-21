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白宫：乌克兰正在使用美国提供集束弹药

2023年07月21日10:50 | 来源：新华网
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新华社华盛顿7月20日电 美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比20日说，乌克兰正在使用美国提供的集束弹药。

柯比当天向媒体吹风时表示，美方从乌方得到初步反馈，乌方正在“有效”使用集束弹药，对俄方防御阵型和操作产生影响。

美国政府本月7日宣布向乌克兰提供新一批军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药。美国国防部官员和乌克兰军方人员13日说，美国提供的集束弹药已运抵乌克兰。

美国向乌克兰提供集束弹药在国际社会引起广泛争议和担忧。多家人权组织批评美国政府这一决定，并警告使用集束弹药将造成更多平民伤亡。

另据俄媒16日报道，俄罗斯总统普京表示，如果有人对俄方使用集束弹药，俄方保留采取对等行动的权利。

所谓集束弹药，是将数量达十余枚甚至数百枚的小型弹药集合在一起制成的机载炸弹或火炮炮弹等，投放后会在空中大范围释放小炸弹，在接触地面时或之后引爆。但这些小炸弹也可能无法正常引爆，变成哑弹，从而对散落地点附近民众构成长期威胁。

集束弹药比普通弹药杀伤力更强、造成平民伤亡可能性更大。美军曾在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中使用集束弹药，造成大量民用设施损毁、众多平民死伤。

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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