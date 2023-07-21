国际在线消息（记者 黄蓉）：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。巴基斯坦俾路支省议会议长顾问纳西姆·汗·阿恰克扎在接受国际在线专访时表示，“一带一路”倡议实施以来，在全球范围内获得广泛支持，沿线国家积极参与“一带一路”建设，迈上紧密相依、共同繁荣的道路。

“一带一路”倡议创造发展机遇，促进和平稳定

阿恰克扎指出，“一带一路”倡议借助“五通”——政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为沿线国家及地区发展创造了巨大机遇，增强各国政治互信，推进区域经济一体化，促进跨文化交流、技术进步和创新发展。巴基斯坦与中国在“一带一路”倡议框架下取得了丰硕的合作成果，两国间的“五通”进展迅猛，合作前景广阔。

除了带来发展机遇，纳西姆·汗·阿恰克扎说，中国通过“一带一路”倡议积极维护地区和平与安全的担当作为同样令人赞赏。今年6月，在北京举行了首次中国—巴基斯坦—伊朗三方反恐安全磋商，与会各方基于此次磋商的成果，决定机制化举行三方反恐安全磋商。阿恰克扎认为，这是一个里程碑事件，将极大地改善地区安全环境，为地区发展保驾护航，进一步强化三方的政治互信及安全合作。他强调，中方牵头举行此次安全磋商并协调讨论，体现了中国坚守反恐承诺。建立磋商机制也是实现“一带一路”倡议“五通”目标的一项重要措施，中国通过开展反恐合作促进地区稳定与繁荣发展。

“一带一路”倡议是构建人类命运共同体理念的生动体现

阿恰克扎认为，“一带一路”倡议深刻体现了中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念，强调相互尊重、合作包容。中国不断提出并践行此类促进全球或地区和谐稳定的理念，获得来自国际社会的广泛认可与支持。

他举例称，在沙特阿拉伯与伊朗的和解问题上，中国发挥了协调者作用，充分体现出中国致力于促进“一带一路”沿线国家和平对话、相互理解的决心和能力，彰显大国担当。

阿恰克扎指出，构建人类命运共同体理念表明中国坚定维护和践行多边主义、追求共同发展的态度。中国倡导和平、发展、合作、共赢，倡导摒弃地缘政治竞争，共同应对全球治理挑战。他赞许称，中国的举措营造了一种理解与合作的氛围，对于全球可持续发展与和平稳定至关重要。

他总结道，中国通过提供开放的合作交流平台，营造有利于相互理解和包容的环境，为世界繁荣进步作出卓越贡献，值得各国称赞和效仿。

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