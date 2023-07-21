新华社北京7月20日电（记者成欣）针对日本政府就福岛核污染水排海计划进行的辩解，外交部发言人毛宁20日说，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。无论日方如何文过饰非，也无法“漂白”排海计划。

当日例行记者会上，有记者问：近期，日本政府利用北约峰会、东亚合作系列外长会、东加勒比渔业部长会议等场合，为福岛核污染水排海计划辩解，并释放不会推迟今夏启动排海的信号。同时，日本全国渔业协会联合会、福岛县、宫城县渔业协会纷纷表示，反对核污染水排海的态度没有改变。请问发言人对此有何评论？

毛宁表示，日本政府近期就福岛核污染水排海问题开展全球公关，试图用专项基金堵住反对排海的日本民众之口，试图把国际原子能机构综合评估报告当作“通行证”，摆出排海势在必行的架势。“如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。”

毛宁说，日本核污染水排海计划的正当性、合法性和安全性饱受国际质疑。无论日方如何文过饰非，也无法“漂白”排海计划。周边邻国此起彼伏的抗议和日本国内各界的质疑之声都是明证。日本媒体16日民调显示，超过80%的日本民众认为日本政府关于核污染水排海的解释不充分。不断有日本学者、环保人士发声，认为2011年福岛核事故已造成了放射性物质的泄漏，如今又人为排海增加放射性物质的污染，是不能容忍的。日本政府核污染水排海决策完全没有反映民众特别是渔业、农业从业者的关切，大概率要违背此前作出的没有获得相关方理解就不会启动排海的承诺了。

毛宁说，向海洋排放核事故污染水在世界上没有先例，也没有共同认可的标准。这是一个科学问题，也是一个态度问题。“中方敦促日方正视国际社会和国内民众合理关切，停止强推排海计划，以真诚态度同周边邻国充分沟通，切实以负责任方式处置核污染水，并接受国际监督。”

还有记者问：因福岛核“处理水”排海问题，中国强化限制日本食品进口，日本政府表示“日本食品的安全性有科学保障”，并计划向中方呼吁要求尽快取消进口限制，中国外交部对此有何回应？

毛宁表示，中国政府秉持以人民为中心的施政理念，必须对人民健康和海洋环境负责。中方反对日方排海计划有理有据，采取有关措施有理有据。

“中方敦促日方认真倾听国际社会呼声，停止强推核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国进行充分协商，以负责任方式处置核污染水，并接受严格国际监督。”她说。

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