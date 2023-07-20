人民网布鲁塞尔7月20日电 （记者牛瑞飞）7月19日，中国驻欧盟使团和中国驻比利时使馆联合举办招待会，庆祝中国人民解放军建军96周年。比利时副国防参谋长贝尔纳少将，欧盟、北约军政官员，部分国家驻欧盟、比利时、北约大使、武官、军事代表等外交官及各界友好人士约450人出席招待会。招待会在中国驻欧盟使团举行，中国驻欧盟使团团长傅聪大使、驻比利时大使曹忠明、驻欧盟使团军事代表颜文京少将等与来宾进行广泛交流互动。

傅聪大使在致辞中表示，中华民族五千多年来，始终崇尚以和为贵。新中国成立70多年来，从未主动挑起一次冲突，从未侵占别国一寸土地。当今世界并不太平，大国博弈日趋激烈，地缘冲突不断加剧，全球安全治理体系严重滞后，传统与非传统安全威胁持续激增，世界各国正面临多种风险挑战。为此，习近平主席提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，推动国际社会携手为动荡变革的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。中国军队是一支维护和平的力量，中国政府愿同世界上所有爱好和平的国家一道，共同维护世界和平与安全、繁荣与发展，更好地服务构建人类命运共同体。

颜文京在致辞中表示，中国人民解放军是中国共产党领导下的人民军队，来自于人民、服务于人民，为人民而生、为人民而战。人民哪里需要，这支军队就会出现在哪里。这是一支百折不挠、遇强更强的军队，曾用小米加步枪打败了数量、装备上拥有绝对优势的强大对手。这支军队意志坚不可摧，将不惜一切代价捍卫国家主权和领土完整。这是一支爱好和平、开放合作的军队，致力于为国际社会提供更多更好的公共安全产品。当今世界经历百年未有之大变局，战争阴霾再次笼罩在和平已久的土地上。2500多年前，中国先贤告诫我们，“天下兼相爱则治，交相恶则乱”，那些忘记历史的人注定会重蹈覆辙。世界和平不可分割，人类命运休戚与共，中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国人民解放军始终是维护世界和平的坚定力量，愿同世界上一切热爱和平的组织和国家开展广泛合作，落实习近平主席提出的全球安全倡议，共同应对全球安全挑战，为服务构建人类命运共同体贡献积极力量。

招待会通过大量生动的视觉产品，展示了中国国防和军队现代化建设96年来取得的伟大成就，以及为全世界提供的国际维和、人道主义救援、护航等国际公共安全产品。来宾们纷纷祝贺中国人民解放军建军96周年，对其飞跃发展留下深刻印象，希望进一步发展对华关系，加强并深化同中国在防务安全等领域的友好交流与合作。

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