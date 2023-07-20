新华网开普敦7月20日电（记者王雷）7月18日是“纳尔逊·曼德拉国际日”。南非宋庆龄基金会工作人员当天上午冒雨来到位于开普敦的兰加高中，向该校学生捐赠了一批生活物资。

此次捐赠活动由南非宋庆龄基金会联合南非独立传媒集团和曼德拉基金会共同出资举办。中国驻开普敦副总领事汤长安以及当地的华侨华人代表出席了捐赠仪式。

汤长安在捐赠仪式上发表讲话说，中国驻开普敦总领馆在这个特别的日子向纳尔逊·曼德拉致以由衷的敬意。总领馆和以南非宋庆龄基金会为代表的华侨华人社区将一如既往地致力于推动中南两国的民间交往，为两国友好关系的发展做出贡献。

南非宋庆龄基金会会长陈清在捐赠仪式上勉励该校学生好好学习，不断进步。她在捐赠仪式结束后告诉记者，购买物资的基金会资金全都来自华侨华人成员和热心人士的捐赠。基金会自成立以来，每年都会举办多场捐赠活动，希望通过慈善行动展示南非华侨华人回馈当地社会的意愿。

南非宋庆龄基金会是上海宋庆龄基金会于2009年在非洲设立的慈善机构，旨在促进南非华侨华人积极参与非洲妇女儿童慈善事业，回馈当地社会，进一步提高华侨华人形象。

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