人民网克拉玛依7月20日电 （记者吴乐珺、高石、张博岚）在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，由新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室、克拉玛依市人民政府、环球网联合主办，中国互联网发展基金会支持的首届“你好，丝路”网络国际传播交流大会活动7月18日在新疆克拉玛依市正式启动。

来自吉尔吉斯斯坦、孟加拉国、泰国、土耳其、越南、哥伦比亚等国的政府官员、媒体记者、学者专家以及网络达人等两百多人将深度体验新疆发展，共商“一带一路”合作发展机遇。

此次活动分为线下走访和交流大会两大板块，旨在凸显中外互联互通与文化交流的成果，促进各国人民之间的相互了解和相互信任，为构建人类命运共同体作出积极贡献，向世界讲好中国故事，传播好中国声音。

在为期5天的行程中，中外媒体代表和来自“一带一路”沿线国家的网络达人将见证新疆在文化、科技、社会、经贸等方面的发展新成就，促进“一带一路”沿线国家人文交流与民心相通，向世界展示可信、可爱、可敬的中国形象。

7月23日举行的“你好，丝路”网络国际传播交流大会将汇聚复旦大学中国研究院院长、特聘教授张维为，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文、中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长姬德强等多位国际传播领域专家学者、中外主流媒体代表及网络达人等代表嘉宾，共同围绕“国际传播·价值塑造”与“文化使者·共绘繁荣”两大主题展开跨界对话，深入探讨“一带一路”国际传播“软联通”，生动讲述“一带一路”上民心相通的新故事，推进丝路沿线国家文明交流互鉴，绘就各国合作共赢的新画卷。

(责编：王禹蘅、杨牧)