新华社北京7月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部19日通报说，俄军当天使用高精度武器对乌克兰敖德萨市周边的乌军设施等目标实施打击。乌克兰总统泽连斯基同日表示，乌军需要更多防空武器系统来保护敖德萨的基础设施。

——俄国防部发言人科纳申科夫19日通报说，俄军当天凌晨使用海基和空基高精度武器对敖德萨市周边的乌方军工、燃料设施、弹药库以及位于基洛沃格勒州的卡纳托沃空军基地实施集群打击，所有指定目标均被击中，俄军实现了打击目的。

——乌克兰空军19日上午在社交媒体发布消息称，俄军当天凌晨对乌克兰发动多个波次空袭，袭击重点是敖德萨州的关键基础设施和军事设施，俄军共发射31枚导弹和32架攻击型无人机，乌军共拦截了37个空中目标，包括14枚导弹和23架无人机。

——据乌克兰国际文传电讯社19日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅会见了到访的爱尔兰总理瓦拉德卡。在会见结束后的联合记者会上，泽连斯基表示乌方需要西方国家援助更多SAMP-T或“爱国者”防空导弹系统来保护敖德萨附近的基础设施。

——乌克兰陆军司令瑟尔斯基18日在社交媒体上发文称，乌东部局势虽然困难但仍然可控，俄军主要兵力集结在哈尔科夫州东北部库皮扬斯克方向，乌军正在该地坚守阵地。据乌克兰媒体18日报道，瑟尔斯基日前曾表示，虽然乌各界希望反攻迅速取得成果，但实际上不可能实现，因为俄军已构筑严密的防御工事和雷区。他还证实，美国提供的集束弹药已运抵乌克兰，在数日内即可投入战场。

——科纳申科夫18日通报说，俄军当天使用海基高精度武器打击了位于敖德萨市生产无人快艇的造船厂，并摧毁了尼古拉耶夫市和敖德萨市所在地区存放有约7万吨燃料的设施。

——乌克兰空军18日在社交媒体发文称，乌空军当天凌晨拦截了38个空中目标，包括6枚“口径”巡航导弹、31架攻击型无人机和1架无人侦察机，这些导弹和无人机的袭击重点是敖德萨州和尼古拉耶夫州。（参与记者：李东旭、黄河）

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