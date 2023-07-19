新华社巴黎7月19日电（记者唐霁）据法国媒体报道，在布鲁塞尔参加欧盟-拉美和加勒比国家共同体峰会的法国总统马克龙18日在会议期间表示，他质疑欧盟任命美国经济学家菲奥娜·斯科特·莫顿担任欧盟竞争总司首席经济学家的决定。据最新消息，迫于各方压力，莫顿已拒绝担任这一职务。

欧盟委员会14日宣布，任命美国前反垄断官员、耶鲁大学经济学教授莫顿担任欧盟竞争总司首席经济学家。她将参与欧盟对美国科技企业的监管。欧盟委员会这一决定遭到法国反对。据法媒报道，法国外长科隆纳要求欧委会对这一人选进行审查，遭欧委会拒绝。

马克龙18日批评欧盟委员会的这一决定。“我们有27个成员国，这些国家中没有足够好的研究人员可以向委员会提供建议吗？”他认为，欧洲需要发展自己以获得战略自主权，特别是思想上的自主权，而任命莫顿显然不符合这一理念。

马克龙认为，鉴于莫顿曾获多家美国大型科技公司聘用，很难想象“美国大型科技公司的前顾问”能帮助欧盟在与美国竞争中做出强有力的决定。

据报道，莫顿曾在2011年至2012年担任美国司法部反垄断部门的经济分析主管，并曾担任苹果、微软公司等科技巨头的顾问。

欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格19日在社交媒体上宣布，莫顿本人已决定不担任欧盟竞争总司首席经济学家一职。

(责编：徐祥丽、刘慧)