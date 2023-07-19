据外交部“领事直通车”微信公众号7月19日消息，暑期来临，不少中国公民计划利用假期赴境外旅游观光。当前，海外安全形势较为复杂严峻，各类安全风险因素交织叠加。外交部领事保护中心提醒暑期出境的中国游客注意安全，增强安全文明健康出行意识，开开心心旅游，平平安安回家。

一、做好行前准备。关注中国领事服务网、“领事直通车”和驻外使领馆发布的安全提醒，提前了解目的地国家安全形势，避免前往高风险国家或正发生游行、骚乱的国家。稳妥选择出行线路和正规服务商，如跟团旅游，请选择信誉高、服务好的旅行社，积极考虑购买人身意外保险。尽量避免单人“自由行”，及时将旅游路线、规划及自身状况告知家人。

二、谨慎选择项目。游泳、浮潜、漂流等涉水活动及乘坐热气球等是不少海外旅游景点的热门项目，但安全风险较高，近年已发生多起中国游客因从事水上活动或乘坐热气球导致伤亡的事故。建议出境游客审慎评估旅游风险，参与相关活动时应严格按要求接受专业人员的培训和陪护。在天气恶劣、饮酒服药后或在身体状况欠佳时切勿贸然参与。切勿前往未开发、缺乏安全保障区域。

三、注意交通安全。暑期海外多国正值高温酷暑，有些国家恰逢雨季，易发生交通事故。请提前了解目的地国家气候状况、道路条件、行车习惯和交通规定，注意交通安全。乘车、驾车应系好安全带，骑行应佩戴头盔，在炎热条件下外出应注意做好防暑降温准备。切勿夜间、长时间驾驶，雨天小心道路湿滑，尽量避免在山区等路况不佳地带行车。如乘坐旅游大巴时发现司机长时间疲劳驾驶、车速过快等情况，及时主动提醒。

四、妥善保管财物。旅游景区、商店、地铁站、火车站通常是盗抢和诈骗案件高发区，请提高警惕，切勿麻痹大意。外出时尽量不携带大额现金和贵重物品，全程妥善保管护照、身份证等重要身份证件并留存复印件和电子版备用。如不幸遭遇盗抢，努力保证人身安全，第一时间向当地警方报警。

五、文明守法出行。各国法规、习俗和宗教信仰不尽相同，海外旅途中注意依规守法、言行文明、衣着得体，树立中国公民良好形象。如与旅行社、航空公司等机构发生纠纷，理性维权，保留证据，通过协商或法律途径解决，避免采取过激或不理智行为。

六、掌握应急电话。如遇紧急情况，请及时报警求助并与中国驻当地使领馆联系，或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线（12308领保热线）+86-10-12308或+86-10-65612308寻求协助。（记者成欣）

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