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中国海军第43批护航编队圆满结束对刚果（布）友好访问

2023年07月19日18:11 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔7月19日电（唐思宇　吴亢慈）中国海军第43批护航编队18日结束对刚果（布）友好访问，于当地时间上午10时离开黑角港。这标志着中国海军第43批护航编队圆满完成西非5国访问任务。

　　在刚果（布）访问期间，编队指挥员与部分官兵代表拜会了刚果（布）武装力量副总参谋长布卡卡少将、黑角市市长等军地高级官员，参加了刚果（布）海军的欢迎晚宴。编队邀请刚果（布）海军官兵代表参观三亚舰，听取武器装备情况介绍。同时，双方海军官兵还进行联演协调，以及反恐反海盗战术研讨和篮球、足球等体育友谊赛。

　　此外，中国海军第43批护航编队医疗队与中国第29批援刚果（布）黑角医疗队在黑角省卢旺基里医院开展联合义诊活动，并与刚军总医院、卢旺基里医院医生就常见病种防治、愈后恢复、医疗设备维护保养等进行了深入交流。南宁舰举行了甲板招待会。

　　中国驻刚果（布）大使马福林及使馆工作人员、中资机构、华侨华人代表和刚果（布）海军官兵代表等200余人18日到码头为编队送行。离港后，编队舰艇与刚果（布）海军护卫艇进行了反恐反海盗、联合搜救等课目演练。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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