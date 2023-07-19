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第24届中国纺织品服装贸易展览会在纽约举办

2023年07月19日15:07 | 来源：新华网
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　　新华社纽约7月18日电（记者施春 杨士龙）第24届中国纺织品服装贸易展览会（纽约）18日在美国纽约贾维茨展览中心举办，参展中国企业数量创历史新高。

　　本届展会为期3天，来自24个国家和地区的近千家企业参展。中国参展商超过780家，中国纺织企业出海寻找新订单意愿强烈。

　　在当天的开幕式上，中国驻纽约总领事黄屏致辞说：“横跨太平洋的‘一针一线’，穿起的是中美两国密不可分的经贸网络，是中美两国人民的智慧、汗水和友谊。”

　　黄屏表示，中美两国在纺织服装业的相互依存度越来越高，互补优势非常明显，容易形成长期稳定的合作关系。希望两国纺织业界把握机遇、加强合作，为推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展贡献力量。

　　中国国际贸易促进委员会纺织行业分会副会长张涛说，中国纺织业致力于实现生产体系现代化，聚焦提升高端制造、智能整合和可持续发展的产业链和产能。同时，中国纺织业积极打造绿色供应链，以满足日益增长的消费需求，将环保型纺织服装产品带给全球消费者。

　　法兰克福展览公司执行董事德特勒夫·布劳恩说：“很高兴看到众多来自中国的朋友，这说明我们的友谊历久弥坚、富有成果。”他说，告别三年新冠疫情重返纽约纺织展，有种特殊的兴奋之情。“当我看到很多行业会展正在恢复举办，当我再次与纺织业人士相聚，深感过往实属不易。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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