新华社英国利兹7月18日电（记者杜鹃）中国-北英格兰合作论坛日前在英国英格兰城市利兹举行，中英多家企业代表与会，以“共创繁荣未来”为主题，共同探讨投资贸易领域的合作新机遇。

这场圆桌论坛由英中贸易协会、英国中国商会共同主办，旨在加强北英格兰地区中资企业与当地商贸界的交流，进一步促进中英两国双向投资和贸易以及经济合作与发展。

中国驻英国大使郑泽光在论坛上发言指出，中国坚持走中国式现代化道路，进一步扩大高水平对外开放，致力于实现绿色低碳发展。中国经济长期向好、韧性强、潜力大的基本面没有改变。中国的发展给世界提供新机遇。中英经济互有优势，中英合作空间大，对双方有利。希望英格兰北部地区和利兹市工商界积极拓展对华合作，实现互利双赢。

英中贸易协会首席商务官克莱尔·厄里说，经济、贸易和投资关系是两国关系的基础，英中保持接触和合作，对包括约克郡在内的英国所有地区都很重要。该协会报告显示，2022年下半年，约克郡-亨伯地区是英国对华出口同比增长最快的地区，增幅达41%。

西约克郡联合管理局包容性经济、技能和文化事务负责人菲尔·威彻利表示，西约克郡致力于与中国等主要国际伙伴建立紧密联系，推动国际贸易和投资，“这对西约克郡及英格兰北部地区繁荣至关重要”。（参与记者：韩岩、吴鲁）

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