人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国-北英格兰合作论坛共话投资贸易新机遇

2023年07月19日13:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社英国利兹7月18日电（记者杜鹃）中国-北英格兰合作论坛日前在英国英格兰城市利兹举行，中英多家企业代表与会，以“共创繁荣未来”为主题，共同探讨投资贸易领域的合作新机遇。

　　这场圆桌论坛由英中贸易协会、英国中国商会共同主办，旨在加强北英格兰地区中资企业与当地商贸界的交流，进一步促进中英两国双向投资和贸易以及经济合作与发展。

　　中国驻英国大使郑泽光在论坛上发言指出，中国坚持走中国式现代化道路，进一步扩大高水平对外开放，致力于实现绿色低碳发展。中国经济长期向好、韧性强、潜力大的基本面没有改变。中国的发展给世界提供新机遇。中英经济互有优势，中英合作空间大，对双方有利。希望英格兰北部地区和利兹市工商界积极拓展对华合作，实现互利双赢。

　　英中贸易协会首席商务官克莱尔·厄里说，经济、贸易和投资关系是两国关系的基础，英中保持接触和合作，对包括约克郡在内的英国所有地区都很重要。该协会报告显示，2022年下半年，约克郡-亨伯地区是英国对华出口同比增长最快的地区，增幅达41%。

　　西约克郡联合管理局包容性经济、技能和文化事务负责人菲尔·威彻利表示，西约克郡致力于与中国等主要国际伙伴建立紧密联系，推动国际贸易和投资，“这对西约克郡及英格兰北部地区繁荣至关重要”。（参与记者：韩岩、吴鲁）

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部