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韩国查出2100多名“幽灵婴儿” 已确认249人死亡

2023年07月19日12:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月19日电 韩国保健福祉部18日说，韩国全国无户籍的“幽灵婴儿”已超过2100名，其中249人确认死亡，占比近12%。媒体上月曝光“水原冰柜死婴案”后，韩国政府在全国范围启动排查。

　　所谓“幽灵婴儿”指在医院有出生记录、但未登记户籍的婴儿，又称“无户婴儿”。韩国保健福祉部调查发现，2015年至2022年出生的“幽灵婴儿”共有2123名，已确认其中1025人存活、249人死亡。

　　2022年8月3日，行人在韩国首尔光化门广场过马路。新华社记者王益亮摄

　　韩国保健福祉部说，警方正在侦办814起“幽灵婴儿”案，其中7起涉嫌违法的案件已移交检方处理。保健福祉部表示将修改相关规定，定期排查“幽灵婴儿”，以保护婴儿的安全和健康。

　　“水原冰柜死婴案”引发韩国舆论震惊。警方上月通报说，该案嫌疑人、一名30多岁水原市女子被逮捕。她于2018年11月和2019年11月分别生下一名女婴和男婴，分娩次日将婴儿杀害，藏尸家中冰柜内数年。按照嫌疑人说法，她因经济困难而杀害婴儿，向丈夫谎称流产。

　　2022年11月24日，行人经过韩国首尔明洞街区开设的一些换钱所。新华社记者王益亮摄

　　随着“幽灵婴儿”排查深入，更多虐待和故意杀害婴儿的案件浮出水面。韩国警方14日通报，光州市一女子因涉嫌杀害一名刚出生6天的婴儿被控谋杀。她起初谎称将已死亡婴儿丢弃，后承认自己故意致婴儿窒息死亡后把遗体放进垃圾袋。

　　类似案件相继曝光后，韩国社会要求严惩涉婴儿犯罪的呼声越来越高。韩国国会18日表决通过《刑法》修正案，对杀害和遗弃婴儿者加大处罚力度，最高可判处死刑。这是韩国70年来首次修改相关法律，修正案将在6个月后正式施行。（张旌）

(责编：曹欣悦、崔越)

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