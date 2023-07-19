新华社达累斯萨拉姆7月18日电（记者谢昊）第三届中非职业教育国际合作学术交流研讨会日前在坦桑尼亚达累斯萨拉姆等地举办。百余名专家学者与会，探讨新时期中非职业教育合作高质量发展新机遇，为中非务实合作交流搭建平台。

坦桑尼亚教育、科学与技术部部长阿道夫·姆肯达在研讨会上致辞说，坦桑尼亚愿同中国在中非合作论坛框架下持续拓宽和加深职业教育交流合作，政府将分批优选坦桑尼亚职业院校与中国职业院校实施坦中人才培养计划，推动由中国开发的坦桑尼亚国家职业标准和专业教学标准得以应用。

坦桑尼亚国家职业教育委员会理事会主席约翰·孔多罗表示，期望来自中国的职业院校能够与坦方继续探索更多合作可能，解决当前坦桑尼亚青年技能发展与劳动力市场不匹配等问题。

东非大学理事会执行秘书长加斯帕尔·班扬金博纳表示，珍视与中国以及相关各机构之间建立的合作伙伴关系，会致力于继续促进这一合作伙伴关系，支持东非共同体职业教育体系发展。

中非职业教育联盟非方理事长宫智武说，目前已有超过150所中国职业院校参与坦桑尼亚国家职业标准及专业教学标准开发工作。中非职业教育联盟将发挥各方资源优势，继续协调推动中坦职业院校深度交流合作，推动中非职业教育合作。

中非职业教育联盟成立于2021年5月，现有中非院校、企业、研究机构等多家成员单位。

(责编：曹欣悦、崔越)