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专访：全球投资者对中国金融市场热情不减——访彭博亚太区总裁李冰

2023年07月19日09:51 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月18日电 专访：全球投资者对中国金融市场热情不减——访彭博亚太区总裁李冰

　　新华社记者赵修知 赵小娜

　　商业和金融信息提供商彭博亚太区总裁李冰日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，尽管当前全球市场面临一系列挑战，海外投资者对中国金融市场仍然热情不减。

　　李冰指出，作为世界第二大经济体，中国已成为全球投资者无法忽视的重要市场。彭博近期在中国香港和英国伦敦两大金融中心举办了“新丝绸之路：开拓新视野”研讨会，聚焦中国金融市场的最新发展和潜在机遇。

　　据李冰介绍，在香港研讨会期间，彭博对与会150多家金融机构进行了调查，其中约一半机构表示对中国市场保持乐观或谨慎乐观态度。

　　李冰认为这是一个“非常积极的信号”。他说，吸引全球投资者的不仅是中国金融市场的庞大规模，还有在金融市场持续开放多年之后，中国仍在不断探索发展这一积极景象。

　　李冰表示，无论是此前推出的“股票通”和“债券通”，还是已经正式上线运行的“互换通”，都为全球金融业者投资中国提供了巨大潜力。“进入中国这一巨大市场正在变得越来越便捷。”

　　李冰坦言，当前包括中国在内的全球市场正面临一系列挑战，尤其在后疫情时代，不断加强沟通和交流将有助于提振全球投资者对中国市场的信心。他表示，许多海外投资者正加紧“补课”，掌握中国金融市场的最新动向。

　　李冰还表示，作为全球知名企业，彭博高度重视中国市场，珍视自己在中国金融市场中的角色，并致力于促进全球各个市场和投资者的紧密联通。“我们坚信每个人都将受益于一个更加互联互通的国际市场。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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