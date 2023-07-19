本报记者 黄敬惟

黄河是中华民族的母亲河，孕育了中华文明；黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。

日前，由中外文化交流中心、山西省文化和旅游厅、中共运城市委、运城市人民政府共同主办的2023“黄河主题旅游海外推广季”启动仪式暨“黄河文化旅游带精品线路”外文版发布仪式在山西省运城市举办。活动以“看九曲黄河 听华夏故事”为主题，围绕文化遗产和旅游资源等内容，面向国际弘扬黄河文化，讲述黄河故事。

据介绍，本次发布的“黄河文化旅游带精品线路”外文版从2021年出版的《黄河文化旅游带精品线路路书》中选取了9条黄河文化旅游带精品线路，并在“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路品牌下，选取5条黄河主题乡村旅游精品线路。

此外，本次“黄河主题旅游海外推广季”共推出约940个数字产品，同时还将在美国、巴西和韩国举办海外线下专场推介会，向世界讲述黄河文化。

活动期间，多位中外专家学者就“大河文明主题旅游创新模式探讨”议题进行了交流与对话。

菲律宾驻华大使馆旅游参赞白艾文分享了自己了解到黄河文化的契机：“我是通过一部电影，了解到黄河在中国的政治、经济、历史、文化中扮演着一个非常重要的角色。”在他看来，菲律宾有7000多个岛屿，对于菲律宾人来说，有水的地方就会有人，有人的地方才能催生文化，有了文化才能有政治、经济、历史等。“我想在中国也是一样的，我认为黄河及其相关价值是非常巨大的。”白艾文说。

中国人民大学公共外交研究院副院长、中国新闻史学会国际传播专业委员会常务副会长雷蔚真指出，通过向世界推广黄河文化和旅游，有利于让更多人了解中国文化，有利于增进中外理解交流。

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