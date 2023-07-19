新华社北京7月18日电 美国主要芯片企业的高级管理人员17日组团会晤联邦政府高级官员，讨论对华政策，希望说服美政府放弃对中国实施更多芯片出口限制。

彭博社、路透社以知情人士为消息源报道，英特尔、英伟达、高通公司首席执行官反对进一步收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制，因而提议这次会晤。

2020年1月9日，在美国拉斯维加斯举行的消费电子展上，参观者在高通展台参观。为期4天的2020年美国拉斯维加斯消费电子展吸引来自160多个国家和地区的约4500家企业参展。新华社记者吴晓凌摄

美国国务院发言人马修·米勒在例行记者会上说，国务卿安东尼·布林肯同这些高管分享他最近访问中国后对芯片行业和供应链问题的看法，并“直接听取”他们对供应链问题以及对在中国开展业务的看法。

美国商务部长吉娜·雷蒙多、白宫国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德、总统国家安全事务助理杰克·沙利文等人也参加了这次会晤。

当地媒体报道，这次会晤表明美国芯片企业的忧虑日益增多。这些企业担心，新的限制措施将切断它们与中国这个最大市场的联系，损害它们的研发投入能力，最终削弱美国在芯片行业的支配地位。

美国半导体行业协会17日发表声明，敦促美国政府在与业内人士、专家作更广泛接触之前，“不要进一步限制”对华芯片销售。声明呼吁政府允许美国芯片企业继续进入中国市场，认为“中国是世界上最大的大宗商品化半导体商业市场”。

按照美国半导体行业协会的说法，去年中国芯片采购额为1800亿美元，是全球总额的三分之一多。

声明说，相关限制措施可能削弱美国芯片行业的竞争力，扰乱供应链，引发严重的市场不确定性。

路透社的报道说，多数美国芯片企业超过五分之一的收入来自中国。

彭博社报道，芯片企业高管希望拜登政府明白，扩大芯片出口限制将损害白宫目前的对华外交努力。（胡若愚）

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