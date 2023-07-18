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首届链博会埃及推介会在开罗举行

2023年07月18日16:12 | 来源：新华网
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　　新华社开罗7月17日电（记者闫婧 姚兵）首届中国国际供应链促进博览会（链博会）埃及推介会17日在开罗举行，非洲工商会联盟会员企业、中国驻埃及大使馆、中资企业代表以及中埃媒体代表等70余人出席活动。

　　中国贸促会副会长于健龙在线上致辞时表示，链博会是中国贸促会在新冠疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链最具代表性、最有特色企业参展参会。欢迎广大企业和各界人士积极参与链博会，共享中国市场红利，拓展在华发展空间，实现共赢。

　　非洲工商会联盟秘书长兼埃及商会联合会秘书长阿拉·伊兹说，产业链供应链连接着各国经济，连通着全球企业资金流、产业流和技术流，埃及区位优势明显，与中国经济互补性强。他表示，埃及企业看好中国经济发展前景，了解中国的意愿强烈，相信链博会将为埃及企业提供更多市场机遇和投资机遇。

　　首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会努力打造上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

(责编：曹欣悦、崔越)

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