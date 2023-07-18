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联合国秘书长：可持续发展面临风险 各国需加强行动

2023年07月18日16:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月17日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯17日警告说，世界已经“严重偏离”了实现2030年可持续发展目标的轨道，他呼吁各国“在2023年有所作为”，现在就加强行动。

　　古特雷斯在联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议开幕式上说，当前“半数以上可持续发展目标的进展乏力……近三分之一的目标停滞不前或倒退”。

　　古特雷斯说，温室气体排放持续上升，巨大的不平等依然存在，饥饿状况回到2005年的水平，按照目前的进度，到2030年将仍有近6亿人生活在极端贫困中。他指出，新冠疫情、日益严重的气候危机、广泛的冲突等都严重阻碍了脆弱和有限的进展。

　　他警告说，目前可持续发展目标资金缺口从疫情前的2.5万亿美元上升到约4.2万亿美元。

　　古特雷斯敦促国际社会立即协调行动。他呼吁各国在9月份的联合国可持续发展目标峰会上提出明确的计划和承诺，强化2030年之前在本国的行动。

　　古特雷斯强调，发达国家应该兑现在气候融资方面的承诺，包括在今年交付承诺的1000亿美元资金。

　　古特雷斯表示“改变还来得及”，并呼吁各国珍惜时间，信守承诺。

(责编：曹欣悦、崔越)

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