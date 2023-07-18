新华社联合国7月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日在安理会乌克兰问题公开会上发言时表示，乌克兰危机爆发至今，日益呈现长期化、扩大化和复杂化趋势，国际社会应共同努力，全力防止局势失控，早日实现停火止战，推动问题政治解决。

第一，要加大劝和促谈力度。战场形势演变表明，军事手段无法解决乌克兰危机。冲突双方要相向而行，探讨照顾彼此关切、符合地区实际、有助于弥合分歧的解决方案。国际社会要共同努力，促进停火和谈。乌克兰危机是欧洲安全矛盾的总爆发，有许多值得深刻总结反思的教训。危机的最终解决，关键还是要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

第二，要管控危机外溢影响。新冠疫情后的世界经济本就复苏乏力，乌克兰危机同其他因素相互作用叠加，给全球发展造成巨大冲击。有关国家应立即停止滥施单边制裁和长臂管辖，保障全球产业链供应链安全畅通，应加大对发展中国家的支持和援助力度，多做有利于世界经济增长的事。黑海农产品外运协议对稳定全球粮食市场具有重要作用，中方希望有关方面通过对话协商，妥善解决黑海粮食外运问题。

第三，要全力应对人道危机。冲突当事方要严格遵守国际人道法，全力减轻平民遭受的苦难。中方鼓励国际社会和人道机构在恪守人道救援原则基础上加大对受危机影响民众的人道救援力度。不负责任地转让集束炸弹极易引发人道主义问题，应平衡处理人道主义关切和正当的军事安全需要，对转让集束炸弹持慎重克制态度。

第四，要确保核安全安保。中方再次呼吁冲突双方保持最大理性克制，遵守《核安全公约》等国际法，坚决避免出现人为核事故。中方支持国际原子能机构继续同各方保持接触，为保障乌克兰核设施安全安保发挥建设性作用。

他说，在乌克兰问题上，中方始终主张各国主权、领土完整都应得到维护，《联合国宪章》宗旨和原则都应得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。中方一直同冲突当事方、其他有关各方和广大发展中国家保持密切沟通，采取切实措施，积极劝和促谈，缓解人道危机，管控外溢影响。今年2月，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。中方将继续以此为基础，同国际社会一道，为推动乌克兰问题政治解决作出不懈努力。

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