据新华社联合国电 （记者王建刚）联合国可持续发展高级别政治论坛能源主题边会日前在纽约联合国总部召开。会上发布报告，为推动世界可持续发展提供全球解决方案和实践路径，倡议共建零碳能源体系。

“共建零碳能源体系 促进2030年可持续发展议程落实”主题边会由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）、拉丁美洲能源组织等联合主办。联合国副秘书长李军华、中国常驻联合国副代表戴兵等出席会议并致辞。

合作组织在会上发布了《全球能源互联网——2030年可持续发展之路》报告。报告指出，当前，化石能源大量开发使用带来资源、气候、环境、健康等问题，成为制约可持续发展的重要原因，亟须加快能源绿色低碳转型。报告提出了全球能源互联网落实2030议程“十项行动”和“六项机制”建议，为推动世界可持续发展提供全球解决方案和实践路径。

会议还发出“共建零碳能源体系 共促可持续发展”联合倡议，呼吁各方坚持绿色发展，增进能源转型共识；坚持开放合作，构建零碳能源体系；坚持创新引领，加快能源科技革命；坚持人人共享，实现人类共同发展。

来自联合国经济和社会事务部、联合国《生物多样性公约》秘书处、世界气象组织等多家机构的60多位代表现场参加会议。

全球能源互联网发展合作组织于2016年3月成立，是中国在能源领域发起成立的首个国际组织，其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

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