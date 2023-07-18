新华社开罗7月17日电（记者王尚）萨那消息：联合国方面17日向也门胡塞武装移交了一艘油轮，以转移面临严重老化问题的“萨菲尔”号储油巨轮上的约110万桶原油。

这艘名为“诺帝卡”号的大型油轮由联合国开发计划署于今年3月购买，并在改装后于7月16日抵达“萨菲尔”号所在的海域。

联合国也门人道主义事务协调员格雷斯利以及胡塞武装的代表17日出席在“诺帝卡”号上举行的交接仪式，并将这艘油轮更名为“也门”号。

联合国开发计划署上周曾表示，联合国聘请的团队将于近日开始将“萨菲尔”号上的原油转移至“也门”号油轮。整个行动预计持续两周。原油转移完毕后，“也门”号油轮将在原地停泊。

“萨菲尔”号油轮长362米，宽70米，载重量逾40万吨，由日本日立造船公司于1976年建造，1987年改装后于次年泊于也门港口荷台达以北红海海域，用于储存原油，归属也门国家石油公司。

该油轮自2015年3月被也门胡塞武装控制后，一直处于无人检修状态。联合国多次警告，“萨菲尔”号油轮存在原油泄漏、爆炸或起火的风险，一旦发生事故，将造成环境和人道灾难。

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