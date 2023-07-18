新华社伦敦7月17日电（记者杨海若）英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7406.42点，比前一交易日下跌28.15点，跌幅为0.38%。欧洲三大股指当天全线下跌。

个股方面，当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：斯派莎克工程公司股价上涨2.10%，商业服务公司能多洁公司股价上涨1.56%，国民威斯敏斯特银行集团股价上涨1.48%，餐饮服务公司金巴斯集团股价上涨1.48%，潘兴广场控股公司股价上涨1.11%。

当天伦敦股市成分股中矿业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：可口可乐希腊瓶装公司股价下跌4.19%，博彩公司Flutter Entertainment股价下跌3.44%，嘉能可股价下跌2.82%，英美资源股价下跌2.49%，矿业公司安托法加斯塔股价下跌2.47%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7291.66点，比前一交易日下跌82.88点，跌幅为1.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16068.65点，比前一交易日下跌36.42点，跌幅为0.23%。

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