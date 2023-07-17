新华社新西兰奥克兰7月17日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理希普金斯17日表示，稳固和发展新西兰与中国的关系意义重大，希望两国不断拓展经贸、环保等领域的合作。

希普金斯当天在新西兰最大城市奥克兰出席第九届新西兰中国商业峰会时作出上述表态。

希普金斯在讲话中高度称赞中国在主持通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”过程中发挥的领导作用。他说，政府和民间互动对发展双边关系至关重要，新西兰致力于在经贸、应对气候变化和环境保护等方面与中国加强合作。

希普金斯表示，新西兰正寻求向低碳经济转型，中国或将成为新西兰电动汽车的重要供应方，双方可以在绿色金融、林业和碳排放等领域建立定期对话机制。

中国驻新西兰大使王小龙说，中新两国全面战略伙伴关系不断深化，持续为两国、特别是两国人民带来实实在在的利益。中新全面战略伙伴关系发展潜力巨大、增长空间广阔。

当天的活动吸引了两国政商界人士约500人参会。来自新西兰恒天然集团、奥克兰机场、澳新银行等企业和机构的人士纷纷表示，看好中国经济的复苏动力和韧性。

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