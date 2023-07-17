新华网曼谷7月17日电（记者王媛媛）2023年“汉语桥”世界中小学生中文比赛泰国赛区决赛15日在泰国曼谷举行，共有来自415所中小学的489名学生参赛，创参赛学校和人数新高。

7月15日，2023年“汉语桥”世界中小学生中文比赛泰国赛区决赛参赛选手、组办者和嘉宾合影。（组织方供图）

中国驻泰国大使馆公使吴志武表示，学习中文既可以感受中华文明的博大精深，又可为将来自身发展带来更多机遇，希望参赛选手以“汉语桥”比赛为新的起点，持之以恒学好汉语，架设连接两国人民的友谊之桥，争当中泰交流合作的“民间大使”。

他表示，中国驻泰使馆愿同泰国社会各界一道，为泰国民众特别是青少年朋友们学习中文提供更多支持和便利，为推动两国人文交流合作、促进两国友好关系发展贡献力量。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英表示，欣喜地看到泰国政府和各界人士高度重视中文教育，希望各位选手能在比赛中享受中文的美妙，体味中华文化的精髓，尽情展现高超的中文实力与卓越才能。

泰国教育部民校教育委员会秘书长蒙通·帕萨万表示，随着中国经济快速发展和影响力的日益扩大，中文已成为一门在全球发挥着重要作用的语言。随着泰中两国在经济、政治、外交等方面联系的日益密切，泰国正在致力于加快培养掌握中文沟通、研究等方面能力的人才。

经过激烈角逐，达府美素智民学校撒他瓦·潘散寇、北榄公立培华学校本雅万·克分别获得泰国赛区中学生中文比赛和小学生中文秀的总冠军，将赴中国参加全球总决赛。

本次比赛由中国驻泰国大使馆、泰国教育部共同主办，泰国教育部基础教育委员会、民校教育委员会承办。决赛当日，中国驻泰王国大使馆、泰国教育部、泰国华文教师公会、孔子学院、泰国中小学师生代表等800余人出席。

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