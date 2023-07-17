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俄交通部：克里米亚大桥部分路面受损 桥墩未损坏

2023年07月17日15:04 | 来源：中国新闻网
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　　中新网7月17日电 综合俄媒报道，当地时间17日，俄交通部表示，克里米亚大桥在克里米亚地区一侧的路面出现损坏，但否认大桥桥墩受损，目前仍在对桥梁状况进行检查。

　　17日早些时候，克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫称大桥交通因“紧急”情况中断。塔斯社同日报道称，克里米亚大桥的铁路交通暂时停止。

　　此外，俄媒报道称克里米亚地区官员已前往事发地点，阿克肖诺夫呼吁人们“不要前往克里米亚大桥，保持冷静，只相信可靠信源”，并提醒克里米亚半岛的游客和居民选择其他路线出行。

　　克里米亚地方当局表示，当地拥有所有必需物资，包括燃料、食品和工业品等。

　　克里米亚大桥连接俄罗斯南部与克里米亚半岛，是一座铁路、公路两用桥，全长19公里，建成后于2018年5月15日由普京揭幕。

　　2022年10月8日，一辆载重汽车在大桥上爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上的七个油罐被点燃，公路桥部分路段受损，事故共造成4人死亡。2023年7月8日，乌国防部副部长安娜·马里亚尔承认，基辅当局对2022年秋季克里米亚大桥被炸一事负责。

(责编：曹欣悦、崔越)

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