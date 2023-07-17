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随机开枪致4死，美国佐治亚州枪手遭警方围堵被击毙

2023年07月17日15:02 | 来源：中国新闻网
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　　中新网7月17日电 综合外媒报道，当地时间16日，美警方宣布，造成4人死亡的佐治亚州枪击案嫌犯在和警方交火时被击毙，2名警察受伤。

　　当地时间16日，亨利郡警长雷金纳德·斯坎德利特（Reginald Scandrett）在记者发布会上通报案件进展。

　　当地时间15日上午10点45分，在距离亚特兰大40英里的汉普顿市一居民区，安德烈·朗莫尔(Andre Longmore)被目击到持黑色手枪射击过往行人，4人中枪身亡。当地警方随后对他展开大范围追捕，并悬赏1万美元，奖励提供有效线索的人。

　　据美国广播公司报道，亨利郡警长雷金纳德·斯坎德利特(Reginald Scandrett)表示，朗莫尔被认为是“持有武器的危险人物”，16日在遭警方围堵后被击毙。亨利郡副警长和一名克莱顿郡警察在与嫌犯交火时受伤，其中一名受伤的警察已被送往医院。

　　案发小区的一名目击者弗兰基·沃斯(Frankie Worth)表示：“就在我要打开窗户的时候，我听到了枪击声。打开窗户后，我看到(枪手)举起手臂，开始往回走。”

　　另一名目击者则称，看到枪手沿路奔跑并向随机瞄准的人开枪。

　　报道称，受害者均为成人，具体名单警方尚未公布。枪击事件的动机仍在调查中。

(责编：曹欣悦、崔越)

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