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饱受美军基地污染之苦 冲绳民众欲在联合国会议提出控诉

2023年07月17日13:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月17日电 日本媒体16日报道，围绕驻日美军基地周边区域水体和土壤污染问题，冲绳县一个市民团体准备在联合国会议上提出控诉，呼吁日本和美国政府予以解决。

　　冲绳县宜野湾市一个市民团体15日从日本出发，计划前往瑞士参加定于17日开幕的联合国土著人权利专家机制会议。团体成员表示，他们在日本国内发出的抗议未获美方理会，因此决定在联合国会议上提出控诉，希望促使日美两国政府予以应对。

　　这一团体去年8月实施的一项调查显示，普天间第二小学的土壤受到全氟和多氟烷基物质(PFAS)污染，美军基地极有可能是污染源。团体成员通过宜野湾市政府、冲绳县政府、日本防卫省冲绳防卫局以及国会议员等渠道，向美方提出进入基地调查的要求，一直未获答复。

　　这一团体的负责人町田直美说：“为了孩子们，无论如何也要努力解决污染问题。”

　　冲绳县政府一项最新调查显示，美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标。冲绳县政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，以免健康受到威胁。

　　全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，因此被称为“永久性化学物”。有专家指出，如果长期大量饮用受这类物质污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。（张旌）

(责编：曹欣悦、崔越)

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